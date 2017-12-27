 Aykut Kocaman yine bilecek mi? – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Aykut Kocaman yine bilecek mi?

    Aykut Kocaman yine bilecek mi?

    Süper Lig'in 9. haftası itibariyle G.Saray'la olan 8 puanlık farkını suni olarak nitelendiren Aykut Kocaman iddiasında haklı çıktı ve F.Bahçe ilk devreyi G.Saray'ın 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Tecrübeli teknik adam son yaptığı açıklamada ise ligi şampiyon tamamlayacaklarını öne sürdü.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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