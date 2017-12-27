Şov 4 maçla sürüyor
TURKUVAZ Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 4 mücadeleyle devam ediyor.
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 00:08
Türkiye'nin Kupası'nda; Giresunspor-Medipol Başakşehir, Kayserispor-Antalyaspor, Atiker Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçları oynanacak. ATV; Fenerbahçe-İstanbulspor, A Spor; Giresunspor-Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, A2; Kayserispor-Antalyaspor mücadelelerini ekranlarına taşıyacak. Kupa haftasında ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, son dakika gelişmeleri, röportajlar ve uzman konukların çarpıcı yorumlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın nabzı tutulacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
BUGÜN:
15.00: Giresun-Başakşehir: Ümit Öztürk A SPOR
16.30: Kayseri-Antalya: Hüseyin Göçek A2
18.30: Konya-Trabzon: Bülent Yıldırım A SPOR
20.30: F.Bahçe-İstanbul: Arda Kardeşler ATV
YARIN:
16.30: Boluspor-T.M. Akhisarspor A2
20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor A2
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