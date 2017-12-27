Şov 4 maçla sürüyor

Türkiye'nin Kupası'nda; Giresunspor-Medipol Başakşehir, Kayserispor-Antalyaspor, Atiker Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçları oynanacak. ATV; Fenerbahçe-İstanbulspor, A Spor; Giresunspor-Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, A2; Kayserispor-Antalyaspor mücadelelerini ekranlarına taşıyacak. Kupa haftasında ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, son dakika gelişmeleri, röportajlar ve uzman konukların çarpıcı yorumlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın nabzı tutulacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.





BUGÜN:

15.00: Giresun-Başakşehir: Ümit Öztürk A SPOR

16.30: Kayseri-Antalya: Hüseyin Göçek A2

18.30: Konya-Trabzon: Bülent Yıldırım A SPOR

20.30: F.Bahçe-İstanbul: Arda Kardeşler ATV



YARIN:

16.30: Boluspor-T.M. Akhisarspor A2

20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor A2