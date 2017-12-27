 Valbuena söz verdi – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    söz verdi

    <a href="/index/valbuena?id=6379c608-4c7e-4ee8-81fc-c46e970f5423" class="" rel="tag">Valbuena</a> söz verdi

    Aykut Kocaman’ın çabuk oynama konusunda uyarı yaptığı Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu , “Çok çalışacağım” dedi

    Fenerbahçe'de düzenli oynatılmaması eleştirilere sebep olan , Konya maçıyla 11'e geri döndü. Bu tercih, "Sakat ve cezalıların çokluğunda mecburiyetten oynadı" şeklinde yorumlanırken, 'nın takım oyununa katkısı nedeniyle ödüllendirildiği öğrenildi.

    Hep "takım savunmasını aksatıyor" diye eleştirilen Valbuena, Konya maçında takımın en çok top çalan oyuncusu (7) oldu. Teknik heyet, oyuncuya akan oyunda top kullanma konusunda ise uyarı yaptı. Yapılan görüşmede Valbuena, daha hızlı davranması gerektiğini kabul ederken, kendisini geliştireceğinin sözünü verdi.

    Valbuena, Süper Lig'de 16 maçta forma giyerken 5 gol, 6 asistlik performansla takıma katkı verdi.

    MEHMET EKİCİ'YE TATİL YOK
    Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri talihsizlikler yakasını bırakmayan Mehmet Ekici, ikinci yarı hazırlıklarına sakatlıktan tamamen kurtulmuş olarak girmek istiyor. Temmuz ayından bu yana 4 kez sakatlık yaşayan Ekici, takıma verilen 1 haftalık izinde İstanbul'dan ayrılmayıp, özel program dahilinde çalışacak. 4 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında takımla çalışabilmek Ekici'nin tek hedefi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:03
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