 Ye en iyisi ya hiç – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ye en iyisi ya hiç

    Ye en iyisi ya hiç
    F.BAHÇE'de beklenen zirvesi nihayet gerçekleşti. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantı sonrasında takviye konusunda takımın seviyesini yükseltecek kalibrede oyuncular için transfer yapılması kararı alındı. Sarı lacivertli yönetim, aceleci olmama ve kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı. 'ın takıma takviye konusunda görüşlerini bildirdiği ancak kulüp menfaatlerinin transferden daha önemli olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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