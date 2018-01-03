Ye en iyisi ya hiç









F.BAHÇE'de beklenen transfer zirvesi nihayet gerçekleşti. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantı sonrasında takviye konusunda takımın seviyesini yükseltecek kalibrede oyuncular için transfer yapılması kararı alındı. Sarı lacivertli yönetim, aceleci olmama ve kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı. Aykut Kocaman 'ın takıma takviye konusunda görüşlerini bildirdiği ancak kulüp menfaatlerinin transferden daha önemli olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi. 03 Ocak 2018, Çarşamba Güncelleme: 00:00 Etiketler: transfer, Aykut Kocaman







