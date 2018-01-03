 Dursun Özbek: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile idman yapardık – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    : ile idman yapardık

    Dursun Özbek: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile idman yapardık

    Galatasaray Başkanı , futbol oynadığı dönemde 'la aynı sahada idman yaptıklarını söyledi.

    Galatasaray Başkanı , gençlik yıllarında amatör kümede futbol oynadığını ve o dönemde İ.E.T.T'de futbol oynayan Cumhurbaşkanı 'la aynı sahada antrenman yaptıklarını ifade etti.

    Akşam gazetesinin haberine göre; Dursun Özbek, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1969-1974 dönemi içerisinde amatör futbol takımımız vardı. Amatör futbol takımı hem 1.Amatör kümede oynuyor hem de üniversiteler arası maçlarda oynuyor. Ben de o takımın bir üyesiydim. Geçmişe bağlı olarak anları fotoğraflamak veya resmetmek şimdiki gibi kolay değildi. O gün itibarıyla Teknik Üniversite'den sonra lisansım Mustafa Kemal Paşa Spor'dadır, Bursa'da. 3000 TL karşılığında transfer olmuştum." şeklinde konuştu.

    "ERDOĞAN'LA İDMAN YAPTIK"
    'la antrenman yaparken sık sık karşılaştıklarını aktaran Özbek, "Daha sonra İstanbul Teknik Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Basketin özellikle şampiyon olduğu dönemde Hüseyin Alplerin, Cihatların, Nurilerin döneminde ben de yönetim kurulundaydım. Futbol şubesi bana bağlıydı. Yaklaşık 8 sene orada yöneticilik yaptım. Dolaysıyla futbol sevdası böyle bir şey bir yerden başlıyorsunuz. Aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız İ.E.T.T'ydi. Aynı sahalarda idman yapar ve onunla karşılaşırdık." dedi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:00
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