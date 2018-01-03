Dursun Özbek: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile idman yapardık
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı sahada idman yaptıklarını söyledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gençlik yıllarında amatör kümede futbol oynadığını ve o dönemde İ.E.T.T'de futbol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sahada antrenman yaptıklarını ifade etti.
Akşam gazetesinin haberine göre; Dursun Özbek, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1969-1974 dönemi içerisinde amatör futbol takımımız vardı. Amatör futbol takımı hem 1.Amatör kümede oynuyor hem de üniversiteler arası maçlarda oynuyor. Ben de o takımın bir üyesiydim. Geçmişe bağlı olarak anları fotoğraflamak veya resmetmek şimdiki gibi kolay değildi. O gün itibarıyla Teknik Üniversite'den sonra lisansım Mustafa Kemal Paşa Spor'dadır, Bursa'da. 3000 TL karşılığında transfer olmuştum." şeklinde konuştu.
"ERDOĞAN'LA İDMAN YAPTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la antrenman yaparken sık sık karşılaştıklarını aktaran Özbek, "Daha sonra İstanbul Teknik Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Basketin özellikle şampiyon olduğu dönemde Hüseyin Alplerin, Cihatların, Nurilerin döneminde ben de yönetim kurulundaydım. Futbol şubesi bana bağlıydı. Yaklaşık 8 sene orada yöneticilik yaptım. Dolaysıyla futbol sevdası böyle bir şey bir yerden başlıyorsunuz. Aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız İ.E.T.T'ydi. Aynı sahalarda idman yapar ve onunla karşılaşırdık." dedi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:00
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Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
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Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
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