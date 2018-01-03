 Evra transferinde flaş gelişme – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Evra transferinde flaş gelişme

    Evra transferinde flaş gelişme

    'ın gündeminde olan Fransız sol bek 'nın menajeri çok özel açıklamalar yaptı.

    Özgür Sancar'ın haberine göre , "Aslına bakarsanız bu konuda konuşmak istemiyorum; ama şu kadarını söyleyebilirim. Evet Patrice en azından 6 ay oynamak istiyor. 6 aylık bir sözleşme olabilir. Ne olacak göreceğiz" dedi.

    Asamoah'ta son durum
    Pastorello, 'ın sol bek için temel hedefi olan Asamoah'ın da temsilcisi olduğunu belirterek, "Evet benim oyuncum. Elbette ki onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus'un oyuncusu. Transferi daha çok Juventus'un tavrına bağlı. Şu an bunun dışında bir şey söylemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

    Asıl hedef
    Galatasaray, asıl hedefi olan Asamoah'ı sezon sonunda etmek kaydıyla Evra'yla 6 aylık sözleşme yapma fikrine sıcak bakıyor; Fransız futbolcu da Haziran'a kadar olan sözleşme şartlarını kabul ediyor. Sarı kırmızılılar, Federico Pastorello ile sezon sonunda Juventus'la olan sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın transferini, bu dönem içerisinde olmuyorsa, yaz döneminde kesinleştirmek adına temaslarını sürdürüyor.

    Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimares ile oynadığı karşılaşma öncesinde taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA organizasyonlarından men edilen bu süre zarfında 'de görev alabilecek.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:05
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