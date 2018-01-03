Evra transferinde flaş gelişme
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Fransız sol bek Patrice Evra'nın menajeri çok özel açıklamalar yaptı.
Özgür Sancar'ın haberine göre Federico Pastorello, "Aslına bakarsanız bu konuda konuşmak istemiyorum; ama şu kadarını söyleyebilirim. Evet Patrice en azından 6 ay oynamak istiyor. 6 aylık bir sözleşme olabilir. Ne olacak göreceğiz" dedi.
Asamoah'ta son durum
Pastorello, Galatasaray'ın sol bek için temel hedefi olan Asamoah'ın da temsilcisi olduğunu belirterek, "Evet benim oyuncum. Elbette ki onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus'un oyuncusu. Transferi daha çok Juventus'un tavrına bağlı. Şu an bunun dışında bir şey söylemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Asıl hedef
Galatasaray, asıl hedefi olan Asamoah'ı sezon sonunda transfer etmek kaydıyla Evra'yla 6 aylık sözleşme yapma fikrine sıcak bakıyor; Fransız futbolcu da Haziran'a kadar olan sözleşme şartlarını kabul ediyor. Sarı kırmızılılar, Federico Pastorello ile sezon sonunda Juventus'la olan sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın transferini, bu dönem içerisinde olmuyorsa, yaz döneminde kesinleştirmek adına temaslarını sürdürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimares ile oynadığı karşılaşma öncesinde taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA organizasyonlarından men edilen Patrice Evra bu süre zarfında Süper Lig'de görev alabilecek.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:05
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Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Toplam 4
Yorum
zafer ormancı 35 milyona vermemiş 40 milyon verirse eğer dede oluncamı verecek.
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İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!
Toplam 4
Yorum
OHA AMK 4 M€ NEDIR .. TURKIYEDE FUTBOLCULARA COK PARA ODENDIGI ICIN VE BONSERVISLERİ YÜKSEK OLDUGU İÇİN FUTBOLCULARIMIZ İLK SEZON İYİ SONRAKI SEZON
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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Toplam 1
Yorum
celal kongreye gıdıyosan ne yardımı toplayacan paraları ben vermıstım deyıp cıkıs yapacan hadı eyv dıyecen yermıyız bunu
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