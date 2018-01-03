 Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'tan flaş açıklama!

    Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!

    'ın eski yöneticilerinden , 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli kongrede yarışacak Başkan 'ten teklif almadığını açıkladı.

    : ''Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.''

    İşte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:18
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