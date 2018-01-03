Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli kongrede yarışacak Başkan Dursun Özbek'ten teklif almadığını açıkladı.
İşte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:18
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Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Toplam 4
Yorum
zafer ormancı 35 milyona vermemiş 40 milyon verirse eğer dede oluncamı verecek.
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İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!
Toplam 4
Yorum
OHA AMK 4 M€ NEDIR .. TURKIYEDE FUTBOLCULARA COK PARA ODENDIGI ICIN VE BONSERVISLERİ YÜKSEK OLDUGU İÇİN FUTBOLCULARIMIZ İLK SEZON İYİ SONRAKI SEZON
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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Toplam 1
Yorum
celal kongreye gıdıyosan ne yardımı toplayacan paraları ben vermıstım deyıp cıkıs yapacan hadı eyv dıyecen yermıyız bunu
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