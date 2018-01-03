Fransa'dan G.Saray ve F.Bahçe iddiası

Fransız haber sitesi SFR Sport yayınladığı haberde Manchester United, Milan ve Saint Etienne'in yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Lassana Diarra için PSG'nin de devreye girdiğini ve ciddi bir teklif yaparak transferi bitirmek istediğini öne sürdü.







Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde El Cezire'yle olan kontratını fesheden Fransız orta sahanın menajeriyle G.Saray ve F.Bahçe'nin kısa süre önce irtibata geçtiği de belirtildi.

