 Fransa'dan G.Saray ve F.Bahçe iddiası – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Fransa'dan G.Saray ve F.Bahçe iddiası

    Fransa'dan G.Saray ve F.Bahçe iddiası

    'yle olan kontratını fesheden için Fransız basınından ve iddiası geldi!

    Fransız haber sitesi SFR Sport yayınladığı haberde Manchester United, Milan ve Saint Etienne'in yanı sıra ve 'ın da etmek istediği için 'nin de devreye girdiğini ve ciddi bir teklif yaparak transferi bitirmek istediğini öne sürdü.



    Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde 'yle olan kontratını fesheden Fransız orta sahanın menajeriyle G.Saray ve F.Bahçe'nin kısa süre önce irtibata geçtiği de belirtildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:54
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