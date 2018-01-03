Fransa'dan G.Saray ve F.Bahçe iddiası
El Cezire'yle olan kontratını fesheden Lassana Diarra için Fransız basınından Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası geldi!
Fransız haber sitesi SFR Sport yayınladığı haberde Manchester United, Milan ve Saint Etienne'in yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Lassana Diarra için PSG'nin de devreye girdiğini ve ciddi bir teklif yaparak transferi bitirmek istediğini öne sürdü.
Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde El Cezire'yle olan kontratını fesheden Fransız orta sahanın menajeriyle G.Saray ve F.Bahçe'nin kısa süre önce irtibata geçtiği de belirtildi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:54
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Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Toplam 4
Yorum
zafer ormancı 35 milyona vermemiş 40 milyon verirse eğer dede oluncamı verecek.
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İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!
Toplam 4
Yorum
OHA AMK 4 M€ NEDIR .. TURKIYEDE FUTBOLCULARA COK PARA ODENDIGI ICIN VE BONSERVISLERİ YÜKSEK OLDUGU İÇİN FUTBOLCULARIMIZ İLK SEZON İYİ SONRAKI SEZON
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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Toplam 1
Yorum
celal kongreye gıdıyosan ne yardımı toplayacan paraları ben vermıstım deyıp cıkıs yapacan hadı eyv dıyecen yermıyız bunu
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