 Engin Baytar amatör futbol takımında – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    amatör futbol takımında

    Engin Baytar amatör futbol takımında

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz , bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor ve son olarak ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA takımında forma giyen Engin ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, transferini bitirdi. Engin, 5 Ocak'ta Ereğli'ye gelerek kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak."

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Engin Baytar amatör futbol takımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN