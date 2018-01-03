Engin Baytar amatör futbol takımında
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor ve son olarak ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA takımında forma giyen Engin ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, Engin Baytar transferini bitirdi. Engin, 5 Ocak'ta Ereğli'ye gelerek kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak."
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
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Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Toplam 4
Yorum
zafer ormancı 35 milyona vermemiş 40 milyon verirse eğer dede oluncamı verecek.
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İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!
Toplam 4
Yorum
OHA AMK 4 M€ NEDIR .. TURKIYEDE FUTBOLCULARA COK PARA ODENDIGI ICIN VE BONSERVISLERİ YÜKSEK OLDUGU İÇİN FUTBOLCULARIMIZ İLK SEZON İYİ SONRAKI SEZON
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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Toplam 1
Yorum
celal kongreye gıdıyosan ne yardımı toplayacan paraları ben vermıstım deyıp cıkıs yapacan hadı eyv dıyecen yermıyız bunu
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