Galatasaraylı yönetici görevi bıraktı
Galatasaray SK: ''Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.''
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bıraktı.
Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.Detaylar geliyor..."
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:18
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
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ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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