Galatasaraylı yönetici görevi bıraktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bıraktı.

Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.

Detaylar geliyor..."