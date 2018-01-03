 Galatasaraylı yönetici görevi bıraktı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Galatasaraylı yönetici görevi bıraktı

    Galatasaraylı yönetici görevi bıraktı

    SK: '' Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.''

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    " Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bıraktı.

    Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.

    Detaylar geliyor..."

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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