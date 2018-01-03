Evra'dan şartlı evet
Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takımın 6 aylık sözleşme teklifini kabul etti ama bir şartı var
Marsilya ile sözleşmesi bir taraftara tekme atması nedeni ile sonlandırılan Fransız yıldız, kariyeri boyunca 691 karşılaşmaya çıktı ve 17 gol, 50 asistlik performans sergiledi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
-
Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 13
Yorum
ramazan talısca beşiktaş tan gıtecek bak gorursunuz
-
‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 9
Yorum
Miyane O içinizdeki umuttan ben de istiyorum, burada herkes 20 yaşın altında herhalde...
-
RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 10
Yorum
sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
Evra'dan şartlı evet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.