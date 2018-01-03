 Evra'dan şartlı evet – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Evra'dan şartlı evet

    Evra'dan şartlı evet

    Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takımın 6 aylık sözleşme teklifini kabul etti ama bir şartı var

    'ın temasta olduğu sol bek adaylarından birisi de ... Sarı-kırmızılı ekip, Fransız yıldıza 6 aylık kontrat önerirken Evra, teklifi şartlı olarak kabul edebileceğini bildirdi. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan tecrübeli oyuncunun, halen güçlü ve formda olduğunu, sözleşmeye başarı opsiyonu konulması halinde Cimbom'a imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Patrice Evra bu isteğini menajeri aracılığı ile Galatasaray'a iletti.

    Marsilya ile sözleşmesi bir taraftara tekme atması nedeni ile sonlandırılan Fransız yıldız, kariyeri boyunca 691 karşılaşmaya çıktı ve 17 gol, 50 asistlik performans sergiledi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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