 Eren kapıya yakın – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Eren kapıya yakın

    Eren kapıya yakın
    'da bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan ve gözden düşen Eren Derdiyok'un kaderi takıma alınacak yeni golcüye bağlı... Teknik direktör Fatih Terim'in 'in yanına güçlü bir alternatif golcü istediği bilinirken yeni golcü gelmesi halinde Derdiyok'a yol görüneceği belirtiliyor
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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