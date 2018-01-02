 G.Saray sola çözümü buldu – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    G.Saray sola çözümü buldu

    G.Saray sola çözümü buldu

    Sol bek için arayışlarını sürdüren 'a Asamoah'ın menajeri Davide Torchia'dan flaş teklif!

    Sol bek transferinde 'ın bir numaralı hedefi olan 'lu Kwadwo Asamoah'ın menajeri Davide Torchia'dan Aslan'a teklifi geldi.

    Torchia, Asamoah transferinin sezon sonuna kalması ihtimalini göz önünde bulunarak 36 yaşındaki Evra'yı 6 aylığına sarı kırmızılı ekibe getirebileceğini söyledi.



    Şimdi Galatasaray'da gözler 'e çevrilmiş durumda. Eğer tecrübeli teknik adam Evra'ya onay verirse Fransız oyuncu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı ekipte forma giyecek, Galatasaray yaz dönemi başladıktan sonra Asamoah'ı bitirecek.




    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:18
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