G.Saray sola çözümü buldu
Sol bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Asamoah'ın menajeri Davide Torchia'dan flaş teklif!
Sol bek transferinde Galatasaray'ın bir numaralı hedefi olan Juventus'lu Kwadwo Asamoah'ın menajeri Davide Torchia'dan Aslan'a Patrice Evra teklifi geldi.
Torchia, Asamoah transferinin sezon sonuna kalması ihtimalini göz önünde bulunarak 36 yaşındaki Evra'yı 6 aylığına sarı kırmızılı ekibe getirebileceğini söyledi.
Şimdi Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrilmiş durumda. Eğer tecrübeli teknik adam Evra'ya onay verirse Fransız oyuncu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı ekipte forma giyecek, Galatasaray yaz transfer dönemi başladıktan sonra Asamoah'ı bitirecek.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:18
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 6
Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
G.Saray sola çözümü buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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