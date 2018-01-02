 Çin'den dev talip! 18 milyon euro... – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'den dev talip! 18 milyon euro...

    Çin'den dev talip! 18 milyon euro...

    ’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti

    'ın yaz transferinde Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.

    Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna 'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

    Ancak teknik direktör 'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

    OYUN STİLİ
    Sık faul alır ve yapar.
    Adam geçmeyi sever.
    Kısa paslar verir.
    Uzaktan şutlar çeker.
    Top çalmayı sever.
    Hava hakimiyeti zayıf.

    LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
    Ndiaye ilk yarı Galatasaray'ın en çok mücadele eden oyuncusuydu. Terim, kulübün menfaatleri adına transfere yeşil ışık yakabilir. Ancak Ndiaye, Cenk kadar para getirecekse satılmalıdır. Galatasaray'ın mali açıdan şampiyonluğa ihtiyacı var. Selçuk ve Donk, Ndiaye tadı vermez. Ndiaye'nin yeri dolmaz ve Devler Ligi kaçarsa yönetim hesabını veremez.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:49
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