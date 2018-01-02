Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti
Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.
OYUN STİLİ
Sık faul alır ve yapar.
Adam geçmeyi sever.
Kısa paslar verir.
Uzaktan şutlar çeker.
Top çalmayı sever.
Hava hakimiyeti zayıf.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Ndiaye ilk yarı Galatasaray'ın en çok mücadele eden oyuncusuydu. Terim, kulübün menfaatleri adına transfere yeşil ışık yakabilir. Ancak Ndiaye, Cenk kadar para getirecekse satılmalıdır. Galatasaray'ın mali açıdan şampiyonluğa ihtiyacı var. Selçuk ve Donk, Ndiaye tadı vermez. Ndiaye'nin yeri dolmaz ve Devler Ligi kaçarsa yönetim hesabını veremez.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 07:49
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Çin'den dev talip! 18 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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