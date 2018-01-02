Görev dağılımı yaptı

En güçlü aday olarak seçime giren Dursun Özbek, yönetim kurulundaki görev dağılımını da belirledi. Tecrübesi ile öne çıkan Özkan Olcay ikinci başkan olacak. Başkan Yardımcısı görevlerini Nasuhi Sezgin ve Osman Kocaman yürütecek. Basketbola yine Can Topsakal, voleybol şubesine ise Ali Yüce bakacak.