 Alkmaar’a imzayı attı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Alkmaar’a imzayı attı

    Alkmaar’a imzayı attı
    ANTALYA kampına davet edilmesine karşın kadroda yer bulma ihtimali çok düşük olan 'un sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı. Hollandalı futbolcunun ülkesinin takımlarından AZ Alkmaar'a imza attığı ve gelecek sezon itibariyle yeni takımının formasını giyeceği belirtildi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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