 TFF-Terim davası başlıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    TFF-Terim davası başlıyor

    TFF-Terim davası başlıyor
    Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim arasındaki tazminat krizi konusunda kritik güne gelindi. Terim'in 3.5 milyon euro'luk (13 milyon TL) tazminatını tahsil etmek için TTF'ye açtığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi İş Mahkemesi'nde görülecek.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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