TFF-Terim davası başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim arasındaki tazminat krizi konusunda kritik güne gelindi. Terim'in 3.5 milyon euro'luk (13 milyon TL) tazminatını tahsil etmek için TTF'ye açtığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi İş Mahkemesi'nde görülecek.