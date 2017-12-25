 Yasin Öztekin: 'Yüzde 100 penaltıydı' – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Yasin Öztekin: 'Yüzde 100 penaltıydı'

    Yasin Öztekin: 'Yüzde 100 penaltıydı'

    Galatasaray'da Yasin Öztekin'e yapılan faul sonrası Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.

    Galatasaray'da 59. dakikada Yasin Öztekin, Göztepe'li Sabri Sarıoğlu'nun arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Sert itirazlarda bulunan Koray Günter, yedek kulübesinde sarı kart gördü.

    İşte Yasin Öztekin'in penaltı beklediği pozisyon

    Yasin: "Vermeseler de 3 puanı alacağız"

    "Sonradan girmek zor. Yendiğimiz için mutluyuz." diyen tecrübeli oyuncu, "İnşallah ikinci yarı iyi performans gösterip 21. şampiyonluğu almak istiyoruz. Daha fazla takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesinde penaltı beklediği pozisyona da açıklık getiren Öztekin, "Bence yüzde 100 penaltı. Her yerde, 'Yasin kendini atıyor.' diyorlar. Herhalde hakem de ondan vermedi. Vermeseler de 3 puanı alacağız." şeklinde konuştu.

    ERMAN TOROĞLU: HAKEM VERMEDİ
    Maçın tartışmalı pozisyonunu A Spor'daki Takım Oyunu programında yorumlayan Erman Toroğlu, Sabri'nin hareketinin penaltı olduğunu söyledi. Toroğlu, "Yasin Öztekin, pozisyonunda Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesi var ve pozisyon çizginin üzerinde, yani bu pozisyonda penaltı ama hakem vermiyor" ifadelerini kullandı.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:20
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