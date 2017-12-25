 Üstünberk olmadı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Üstünberk olmadı

    Üstünberk olmadı
    Başkan Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için çalışmalarını sürdürüyor. Özbek'in yeni yönetimine almak için teklif götürdüğü Hakan Üstünberk'ten olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Özbek'e teşekkür eden Üstünberk'in iş yoğunluğunu gerekçe göstererek teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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