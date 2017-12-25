Üstünberk olmadı

Başkan Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için çalışmalarını sürdürüyor. Özbek'in yeni yönetimine almak için teklif götürdüğü Hakan Üstünberk'ten olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Özbek'e teşekkür eden Üstünberk'in iş yoğunluğunu gerekçe göstererek teklifi geri çevirdiği öğrenildi.