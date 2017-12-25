Sevgililer buluştu

Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'in göreve getirilmesinin ardından Türk Telekom Stadı'na akın etti, 45.907 biletli seyirci maçı izledi

Maçın başından sonuna kadar takımlarına destek veren sarı-kırmızılılar teknik direktör Terim'e sevgi gösterisinde bulundu futbolcuları coşturdu

G.saray taraftarları, Göztepe maçına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu. Tribünlerden tam 45.907 biletli seyircinin mücadeleyi izlediıği bildirildi. Geçtiğimiz hafta Igor Todur'un gönderilip, yerine Fatih Terim'in getirilmesiyle moral kazanan taraftarlar, bu maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünde "Kenetlenin, başka Galatasaray yok" pankartı açan sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyu susmadı. Takım geriye düşmesine rağmen bir an bile susmayan sarı-kırmızılı taraftarlar gelen gollerle keyiflendi, galibiyetle coştu.



'Kalbimizdesin Yavuz Yılmaz'

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz unutulmadı. Galatasaray sahaya, üzerinde "Kalbimizdesin Yavuz Yılmaz" pankartıyla çıktı.



'ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ'

G.SARAYLI taraftarlar Fatih Terim'e müthiş bir destek verirken, İmparator için meşhur marşlarını da söylediler. İşte sarı-kırmızılıların Terim'e yazdıkları marş: 1 günde kral olmadık 1 günde tahttan inmeyiz İmparator Fatih Terim Ölene kadar seninleyiz!



HAKAN TRİBÜNDE

Teknik direktör Tudor tarafından kadro dışı bırakılan, ardından antrenör Emrah Bayraktar'ın gelmesinin ardından affedilen Hakan Balta dün tribündeydi. Fatih Terim'in gelişiyle birlikte yeniden kadroda yer bulması beklenen Hakan dünkü maçı eşiyle birlikte tribünden takip etti.



Maçtan önce kavga

Galatasaray-Göztepe maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kocaeli-İstanbul yolu üzerinde karşılaşan iki takımın taraftarları küfürleşirken, yaralananlar olduğu belirtildi.

