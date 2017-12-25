 Serdar-Castro kapıştı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Serdar-Castro kapıştı

    Serdar-Castro kapıştı
    Maçın ikinci yarısında Göztepe'nin atağında ceza sahasına gelen topa yükselen Castro, dengesiz bir biçimde düşünce Serdar'ın büyük tepkisini çekti. Serdar yerde kalan Castro ile kafa kafaya gelirken, diğer futbolcular ikiliyi güçlükle ayırdı. Galatasaray taraftarları ise bu olaylar esnasında "Burası Sami Yen buradan çıkış yok" tezahüratında bulundu.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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