Ronaldo musun be Maicon!
Aslan’ın Brezilyalı stoperi dün öyle bir gol attı ki, geceye damgasını vurdu. Dünya yıldızlarına taş gol oldu. çıkaran sambacı, savunmadaki futboluyla da tam puan aldı, maçın öne çıkan adamlarından oldu
Gol sonrası tribünlerin uzun süre tezahürat yaptığı Maicon, bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Avrupa liglerinde en golcü savunmacı olan Brezilyalı futbolcu, Göztepe galibiyetinde kilit rol oynadı. Bu arada maça kart sınırında çıkan Maicon, karşılaşmanın ilk dakikalarında gördüğü sarıyla cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki stoper, ikinci yarının ilk maçı olan Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:07
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