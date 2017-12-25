Ronaldo musun be Maicon!

Maçınilk dakikalarında penaltıya sebep olan, ilerleyen dakikalarda futboluyla ve golüyle öne çıkan isimlerdendi. Ceza sahasında Castro'ya yaptığı faul sonrası neredeyse sıfır hatayla oynayanfutbolcu, attığı frikik golüyle de geceye damga vurdu. Karşılaşmanın 70. dakikasında duran topun başına geçen 29 yaşındaki oyuncu, dünya yıldızlarını aratmadı, muhteşem bir vuruşlaağlarını havalandırdı.ol sonrası tribünlerin uzun süre tezahürat yaptığı, bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Avrupa liglerinde en golcü savunmacı olan Brezilyalı futbolcu,galibiyetinde kilit rol oynadı. Bu arada maça kart sınırında çıkan, karşılaşmanın ilk dakikalarında gördüğü sarıyla cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki stoper, ikinci yarının ilk maçı olandeplasmanında takımını yalnız bırakacak.