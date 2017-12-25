 Ronaldo musun be Maicon! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Ronaldo musun be !

    Ronaldo musun be Maicon!

    Aslan’ın Brezilyalı stoperi dün öyle bir gol attı ki, geceye damgasını vurdu. Dünya yıldızlarına taş gol oldu. çıkaran sambacı, savunmadaki futboluyla da tam puan aldı, maçın öne çıkan adamlarından oldu

    Maçın ilk dakikalarında penaltıya sebep olan Maicon, ilerleyen dakikalarda futboluyla ve golüyle öne çıkan isimlerdendi. Ceza sahasında Castro'ya yaptığı faul sonrası neredeyse sıfır hatayla oynayan Brezilyalı futbolcu, attığı frikik golüyle de geceye damga vurdu. Karşılaşmanın 70. dakikasında duran topun başına geçen 29 yaşındaki oyuncu, dünya yıldızlarını aratmadı, muhteşem bir vuruşla Göztepe ağlarını havalandırdı.

    KAYSERİ'DE YOK
    Gol sonrası tribünlerin uzun süre tezahürat yaptığı Maicon, bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Avrupa liglerinde en golcü savunmacı olan Brezilyalı futbolcu, Göztepe galibiyetinde kilit rol oynadı. Bu arada maça kart sınırında çıkan Maicon, karşılaşmanın ilk dakikalarında gördüğü sarıyla cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki stoper, ikinci yarının ilk maçı olan Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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