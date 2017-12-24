 G.Saray'ın Terim'le 'Göz'ü zirvede – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'ın Terim'le 'Göz'ü zirvede

    G.Saray'ın Terim'le 'Göz'ü zirvede

    Fatih Terim'in dönüşü muhteşem oldu. Sarı-kırmızılılar'daki 4. dönemindeki ilk maçında, üst üste 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Göztepe'yi 3-1 mağlup eden 'İmparator'un ekibi, ligin ilk yarısını 34 puanla 2. sırada tamamladı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçında 3 puanu 3 golle aldı.

    İki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde ilk gol 9. dakikada İzmir temsilcisinden geldi. Göztepe, 9. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

    Sarı-kırmızılılar bu gole 19. dakikada Garry Rodrigues'le cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-1 berabere sona erdi.

    haberin devamı

    YASİN GİRDİ CİMBOM COŞTU
    Galatasaray'da sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Garry Rodriguez'in yerine oyuna dahil olan Yasin Öztekin, 53. dakikada attığı muhteşem kafa golüyle Galatasaray'ı skoru 2-1'e getirdi.

    MAICON'DAN MÜTHİŞ FRİKİK
    Dakikalar 70'i gösterdiğinde, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maicon, yaklaşım 25 metreden gönderdiği füzeyle kaleci Beto'yu maçta 3. kez avladı.

    Bu sezonki 5. golünü atan Brezilyalı savunmacı maçın skorunu belirledi.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'ın Terim'le 'Göz'ü zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN