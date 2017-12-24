 Cimbom’a Sakarya şoku – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Cimbom’a Sakarya şoku

    Cimbom’a Sakarya şoku

    G.Saray Odeabank, son periyota 8 sayı farkla önde girdiği maçta Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne 77-75 yenilip, hüsran yaşadı. Jones 20 sayıyla konuk ekibi zafere taşıdı

    Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank, evinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 77-75 yenildi. Son periyota 8 sayı geride giren konuk ekip, Fall'ın boyalı alanda bulduğu basketlerle son 2 dakikaya girilirken eşitliği yakaladı: 75-75. Son saniyede Metecan Birsen'in basketiyle sahadan 77-75 galip ayrıldı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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