 G.Saray'dan Fatih Terim'in alacağı ücret için düzeltme – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    G.Saray'dan Fatih Terim'in alacağı ücret için düzeltme

    G.Saray'dan Fatih Terim'in alacağı ücret için düzeltme

    Galatasaray Kulübü, yeni Teknik Direktör Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili düzeltme yaptı. Sarı-kırmızılılıar Terim'in 2017/18 sezonunun 2. yarısında aylık 1905 TL maaş alacağını ve 2018-19 sezonunda ise 3 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.

    Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde::

    Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:41
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