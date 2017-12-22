 Fatih Terim 'son ayrılık' şekline gönderme yaptı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fatih Terim 'son ayrılık' şekline gönderme yaptı

    Fatih Terim 'son ayrılık' şekline gönderme yaptı

    Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldığı son döneme gönderme yaptı. Tecrübeli hoca, Twitter'dan yaptığı açıklamayı gündeme getirdi ve "Nerede kalmıştık", bu sorunun cevabı antrenmanda kalmıştık. Takımdan ayrıldığımı antrenmanda öğrenmiştim biliyorsunuz" dedi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:32
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