Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı!
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Twitter'da Fatih Terim ile ilgili bir paylaşıma yanıt vererek taraftarı heyecanlandırdı.
Twitter'da Igor Tudor ile gol sevincine photoshop ile Fatih Terim'in kafasını koyup fotoğrafı paylaşan ve 'Bundan sonra gol sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın' yazan bir taraftara Gomis gülerek cevap verdi.
Gomis'in bu tepkisi, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini isteyen sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim paylaşımına yanıt! pic.twitter.com/WKTRq0pzMS— Fotomaç (@fotomac) 21 Aralık 2017
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:14
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.