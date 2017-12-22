Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı!

Twitter'da Igor Tudor ile gol sevincine photoshop ile Fatih Terim'in kafasını koyup fotoğrafı paylaşan ve 'Bundan sonra gol sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın' yazan bir taraftara Gomis gülerek cevap verdi.

Gomis'in bu tepkisi, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini isteyen sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.