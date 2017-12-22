 Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    'ten yanıtı!

    Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı!

    'ın golcüsü , Twitter'da ile ilgili bir paylaşıma yanıt vererek taraftarı heyecanlandırdı.

    Twitter'da Igor Tudor ile gol sevincine photoshop ile 'in kafasını koyup fotoğrafı paylaşan ve 'Bundan sonra gol sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın' yazan bir taraftara Gomis gülerek cevap verdi.

    Gomis'in bu tepkisi, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini isteyen sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:14
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