Yılın hocası Gheorghe Hagi

Uzun yıllar futbolcu ve teknik direktör olarak Galatasaray'da görev yapan Gheorghe Hagi, yine zirvede... Romanya'da Viitorul Constanta'yı çalıştıran 52 yaşındaki hoca, ülkesinde yılın en iyi teknik direktörü seçildi. Hagi, geçtiğimiz sezon şampiyon yaptığı takımıyla bu yıl da Şampiyonluk Grubu'nda mücadele ediyor.