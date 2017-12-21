 Kriz ‘geliyorum’ dedi! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Kriz ‘geliyorum’ dedi!

    Kriz ‘geliyorum’ dedi!
    Sezona fırtına gibi başlayan G.Saray'ın son haftalardaki düşüşü rakamlara da yansıdı. Sarı- kırmızılılar, son 6 haftada topla oynamada 7. sıraya kadar geriledi. Dış sahada topla oynamada 8'liğe düşen Aslan, son 6 haftadaki rakamlarla Karabük ve Konya'nın da gerisinde kaldı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:46
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