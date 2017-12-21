Igor’un gidişini anlamadım

GALATASARAY'ın sezon başında Karabük'ten kadrosuna kattığı Latovlevici, Rumen basınına konuştu. Tudor'un takımdan gönderilmesiyle ilgili konuşan tecrübeli sol bek, "İgor Tudor, takımla bir toplantı yaptı ve vedalaştık. Neden kovulduğunu şu an bile anlayamıyorum. Onun gitmesinde kesinlikle takımdaki atmosferin ilgisi yok. Çünkü ben geldiğimden beri değişen bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.