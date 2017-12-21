 Casillas’tan G.Saray itirafı – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Casillas’tan G.Saray itirafı

    Casillas’tan G.Saray itirafı

    Tecrübeli kaleci, R.Madrid formasıyla Aslan’a kaybettikleri finali unutamıyor

    PORTO kalecisi Casillas, dün itirafta bulundu. Real Madrid forması giydiği dönemde Galatasaray'a kaybettikleri 2000'deki Süper Kupa Finali'ni unutamayan İspanyol, "Aynı sene Kıtalararası Kupa'da Boca'ya kaybetmiştik. Her iki maçı da tekrar oynamak ve kazanmak isterim" dedi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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