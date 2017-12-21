Aysal ve Polat kapıyı kapattı

Galatasaray taraftarlarının gözde başkanlarından Ünal Aysal erken seçimle ilgili tavrını net olarak belirledi. Aysal, "Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim" dedi. Ünal Aysal, kendisini başkan görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Galatasaray'dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek" diye konuştu. Geçen hafta Aysal'ı 'G.Saray'ın parasını yok etmekle' suçlayan Adnan Polat da aday olmayacağını söyledi. Polat, "Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor. İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum" dediAy