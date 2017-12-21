Aslan’da büyük risk
Galatasaray, devreyi 6. bitirme tehlikesiyle karşı karşıya
Aslan bu sezon uzun süre zirvede götürdüğü ligde 6. sıraya kadar gerileme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kayserispor'un sahasında Malatya'yı, Beşiktaş'ın da deplasmanda Sivas'ı yenmesi durumunda sarıkırmızılılar, ikinci yarı öncesi 3 basamak birden gerileyecek.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:39
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Aslan’da büyük risk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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