G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Galatasaray'da Iogr Tudor'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin getirileceği merakla bekleniyor...
Sezonun geri kalanında nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek flaş bir hareketle erken seçim kararı aldı.
Özbek'in takımın başına Fatih Terim'i getirebilmek ve yönetimde tecrübeli teknik adama karşı olan isimleri saf dışı bırakabilmek adına bu kararı aldığı kulislerde konuşulurken, biz de taraftara takımın başında kimi görmek istediğini sorduk.
"Igor Tudor'la yolların ayrıldığı Galatasaray'ın yeni teknik direktörü sizce kim olsun?" sorusunu yönelttiğimiz anketimize 30 bin 560 taraftar katıldı.
Fatih Terim, Laurent Blanc, Marcelo Bielsa, Thomas Tuchel, Slaven Bilic, Luis Enrique, Frank de Boer, Aitor Karanka ve Ronald Koeman'ın isimlerinin geçtiği ankette sarı kırmızılı taraftarların seçimiyse açık ara Fatih Terim oldu.
20 bin civarı oy alarak %64'lük oranla diğer isimlere büyük fark atan Terim'i %8'lik oy oranıya Slaven Bilic ve Thomas Tuchel takip etti.
Anketimizde Laurent Blanc ve Luis Henrique %6, Frank de Boer ve Ronald Koeman %3, Marcelo Bielsa ve Airot Karanka ise %2 oy oranı alabildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 26
Yorum
Gerçekler bir gün ortaya acıacı çıkar Terim gelmek için can attığını çok belli ediyor...teklif alması falan blöf...gs divanında isteyen yok...çünkü gs nasıl kupa aldığını biliyor
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Talisca pazarlığı kızıştı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TALİSCA ayarı belli olmayan standartı çok değişen taraftarı çok kızdırabilecekte ve kendisine hayran bırakacak mest edecekte bir futbolcu
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Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi
Toplam 4
Yorum
eko hemen verin 2 mtre yanındaki adama top atamayan her mmaç hata yapan adamın neişi var gs de
G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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