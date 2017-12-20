G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor

Sezonun geri kalanında nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek flaş bir hareketle erken seçim kararı aldı.

Özbek'in takımın başına Fatih Terim'i getirebilmek ve yönetimde tecrübeli teknik adama karşı olan isimleri saf dışı bırakabilmek adına bu kararı aldığı kulislerde konuşulurken, biz de taraftara takımın başında kimi görmek istediğini sorduk.







"Igor Tudor'la yolların ayrıldığı Galatasaray'ın yeni teknik direktörü sizce kim olsun?" sorusunu yönelttiğimiz anketimize 30 bin 560 taraftar katıldı.

Fatih Terim, Laurent Blanc, Marcelo Bielsa, Thomas Tuchel, Slaven Bilic, Luis Enrique, Frank de Boer, Aitor Karanka ve Ronald Koeman'ın isimlerinin geçtiği ankette sarı kırmızılı taraftarların seçimiyse açık ara Fatih Terim oldu.

20 bin civarı oy alarak %64'lük oranla diğer isimlere büyük fark atan Terim'i %8'lik oy oranıya Slaven Bilic ve Thomas Tuchel takip etti.

Anketimizde Laurent Blanc ve Luis Henrique %6, Frank de Boer ve Ronald Koeman %3, Marcelo Bielsa ve Airot Karanka ise %2 oy oranı alabildi.



