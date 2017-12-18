 Tudor'un yerine Göztepe maçında sahada olacak isim – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
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    Tudor'un yerine Göztepe maçında sahada olacak isim

    Tudor'un yerine Göztepe maçında sahada olacak isim

    Galatasaray'ın ilk yarının son haftasında Göztepe'yle yapacağı maçta takımın başında Emrah Bayraktar olacak.

    Galatasaray'da Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından yola kiminle devam edileceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımın başına uzun vadede geçecek isimler arasında Fatih Terim, Laurent Blanc, Marcelo Bielsa, Thomas Tuchel, Slavan Bilic, Luis Enrique, Frank de Boer, Aitor Karanka ve Ronald Koeman gibi teknik adamlar yer alırkan ilk yarının son haftasında oynanacak Göztepe maçında takımın başına kimin geçeceği de belli oldu.

    GÖZTEPE MAÇINDA EMRAH BAYRAKTAR
    Tudor'un yokluğunda sarı-kırmızılılar 1 haftalık çözümü kulüp bünyesinde çözdü. Galatasaray'ın kendi sahasında Göztepe'yle yapacağı ilk yarının son maçında sahada Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar olacak.

    HİKMET KARAMAN İDDİASI
    Galatasaray teknik direktörlüğü için yukarıda saydığımız isimlerin dışında sürpriz bir hoca da gündeme geldi. Galatasaray yönetiminde bazı isimlerin takımın başına Hikmet Karaman'ın geçmesini istediği öğrenildi. Hikmet Karaman en son Çaykur Rizespor'u çalıştırmış ve Karadeniz ekibi Süper Lig'i 36 puanla 16. sırada tamamlamış ve küme düşmüştü.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:25
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