Mustafa Denizli:G.Saray'ın sorunu...

Mustafa Denzili'nin açıklamaları şöyle;

"Galatasaray ilk 8 haftadan sonra herkesi yarışın içine soktu. Başakşehir'i yarışa soktu. Trabzonspor çok problemliyken yarışa dahil oldu. Yeni Malatyaspor tehlikeli bölgeye girer mi derken puan alındı. Galatasaray'ın hayat verdiği takım sayısı, Oynadıkları takımların yarısından fazladır.

Ligde otomatiğe bağlamış iki takım var. Ne zaman ne yapılacağını, kimin nerede duracağını bilen iki ekip var. Biri Beşiktaş diğeri de Başakşehir.

Beşiktaş sağ kanadı iki, sol kanadı 1.5 kişiyle kullanıyor. Babel skora en yakın futbolcu. Quaresma öyle değil. Sürekli top getiriyor.





Galatasaray sezonun en etkisiz maçını oynadı. Rakibi yıpratmayan, isabetli şut atamayan, pas yapamayan bir takım vardı. Zaman zaman takımlar kötü oyunu süreklilik aldı. Bu sebeple taraflar, artık hiçbir şeyden memnun kalmıyor.

Tudor'un sahaya çıkardığı kadroyla, oynamak istediği oyunu ortaya koyması mümkün değil. Kendi takımını iyi değerlendiremezsen ortaya bu çıkar.

Galatasaray bugün kimle oynasa, bu oyun anlayışıyla başarılı olma şansı yok. Gelecek açısından umutlar kırılıyor. Galatasaray dışarıda bir Bursaspor maçı kazandı. Nasıl kazanıldığı belli. Galatasaray kadrosu taraftarları mutlu etmiyor.

Bugün Feghouli'nin hangi pozisyonda oynadığını biri anlatsın. Kanatta mı oynadı, orta saha mı oynadı, forvet mi oynadı belli değil.

Galatasaray'ın performansına göre 2-1'lik skor iyi bile kaldı. Berabere bitse haftayı lider kapatacaklar. Dakika 89'da Eren oyuna giriyor. Galatasaray hissiz bir takım. Birbiriyle konuşmuyorlar. Saha içinde hata yapanı destekleyen yok. En büyük sorun bu."