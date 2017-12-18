Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür
Galatasaray Kulübü tercümanlarından Mert Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor'a veda mesajı paylaştı.
Igor Tudor'un Galatasaray'a geldiği günden bu yana tercümanlığını yapan Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Hırvat teknik adam ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" notunu düştü.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:26
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.