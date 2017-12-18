 Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür

    Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür

    Galatasaray Kulübü tercümanlarından Mert Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden 'a veda mesajı paylaştı.

    'un Galatasaray'a geldiği günden bu yana tercümanlığını yapan Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Hırvat teknik adam ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" notunu düştü.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:26
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