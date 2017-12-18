 Melo'dan sosyal medyayı sallayan beğeni – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'dan sosyal medyayı sallayan beğeni

    Melo'dan sosyal medyayı sallayan beğeni

    Yeni Malatya'ya 2-1 mağlup olan G.Saray'da tepkilerin odağında teknik direktör Igor Tudor var. Bir tepki de sarı kırmızılı taraftarın gönlünde yer edinen Felipe 'dan geldi.

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Igor Tudor ile ilgili bir paylaşımı beğendi. Brezilyalı futbolcu bir taraftarın, "Ulan Melo, burada olsaydın var ya Tudor'u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin" şeklinde yayınladığı paylaşımı beğendi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:41
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