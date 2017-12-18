Melo'dan sosyal medyayı sallayan beğeni
Yeni Malatya'ya 2-1 mağlup olan G.Saray'da tepkilerin odağında teknik direktör Igor Tudor var. Bir tepki de sarı kırmızılı taraftarın gönlünde yer edinen Felipe Melo'dan geldi.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Igor Tudor ile ilgili bir paylaşımı beğendi. Brezilyalı futbolcu bir taraftarın, "Ulan Melo, burada olsaydın var ya Tudor'u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin" şeklinde yayınladığı paylaşımı beğendi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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