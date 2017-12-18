Melo'dan sosyal medyayı sallayan beğeni

Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Igor Tudor ile ilgili bir paylaşımı beğendi. Brezilyalı futbolcu bir taraftarın, "Ulan Melo, burada olsaydın var ya Tudor'u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin" şeklinde yayınladığı paylaşımı beğendi.