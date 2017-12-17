Tudor, Sneijder'e kapıyı kapattı

Sneijder'in menajerinden gelen, "dönmek istiyor" mesajına Tudor'dan olumsuz yanıt geldi. Cenk Ergün kendisine gelen bu teklifi Başkan Dursun Özbek'le paylaşırken, Tudor'a da duyurdu. Hırvat teknik adam ise, "Nice'te kadroya bile giremeyen bir Sneijder'in bize herhangi bir faydası olabileceğini düşünen çıkar mı acaba?" diyerek köprüleri attı.