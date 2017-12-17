Malatya-G.Saray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık, kariyerinde 14 kez G.Saray karşılaşmazında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu peyitto 7 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 3 kez de berabere kaldı. Palabıyık, G.Saraylı futbolculara 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi.