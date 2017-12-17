 Palabıyık yönetecek – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Palabıyık yönetecek

    Palabıyık yönetecek
    Malatya-G.Saray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık, kariyerinde 14 kez G.Saray karşılaşmazında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu peyitto 7 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 3 kez de berabere kaldı. Palabıyık, G.Saraylı futbolculara 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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