Kulübü kimin batırdığı belli!

Bu tip saldırıları ayıp ve yersiz bulduğunu belirten Aysal, “Adnan Polat boş bir kasa, birçok haciz, birçok ipotek, 328 milyon dolar borç ve başarısız bir takım bıraktı” dedi

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, yine eski başkanlardan Adnan Polat'ın basında yer alan ve kendisini hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Polat, 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapan Aysal döneminde yolsuzluk yapıldığını iddia ederken, Aysal yaptığı açıklamada Galatasaray'a hizmet etmiş insanlara dönük bu tip saldırıları ayıp ve yersiz bulduğunu söyledi.



HERKES KABUL EDİYOR

Adnan Polat'a cevap vermenin aslında lüzumsuz olduğunu ve artık bu tip açıklamalarını kanıksadığını vurgulayan Ünal Aysal, "Defalarca resmi organlarca belgelenmiş rakamlar ortada... 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borçalacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile beraber bütün spor dallarında 3 yıllık bir başarısızlık devrettiği herkesin malumu... Benim bir kere daha bu tip gerçekleri tekrarlamam sadece zaman kaybı olur" dedi.



RAPORLAR ORTADA

2011'den bugüne kaybedildiği iddia edilen 2 milyar TL'lik hayali rakamın nereden kaynaklandığını anlamanın mümkün olmadığını kaydeden Aysal şöyle devam etti: "Göreve gelirken (Polat'ın) yaptırdığı raporun aynısını Ekim 2014'de görevden ayrılırken de yaptırdım. Bu raporlar neyi devralıp neyi devrettiğimi kanıtlayan en ilmi ve gerçek belgeler... Gerçekte kulübü batıranın kim olduğu da defalarca genel kurulun bilgisine sunuldu."



ADNAN POLAT NE DEDi?



600 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU:

Biz ayrıldığımız dönemde birleşmiş şirketin değeri 700 milyon civarındaydı. Sonra Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek dönemlerine bakarsanız 150-160 milyonlar civarındadır. Bize kuruşun hesabını soranlar '600 milyon dolar nereye uçtu' diye sormadılar. 600 milyon dolar yok oldu, buhar oldu gitti.



YARSUVAT RESMEN AÇIKLADI:

Ünal Bey zamanında kaynakların en zengin olduğu dönem idi. Üç senede 1 milyar dolar harcadı. Ve ondan sonra gelen başkan Duygun Bey '300 milyon kaybolmuş' dedi. Ama usulsüzce idari ibra edilmeyen başkan benim! Ben artık ne diyeyim.



LİSECİLERİN EKMEK TEKNESİ:

8-9 sene önce başlayan bir lisecilik hareketi var. Bunlar kulüp içi pozisyonlara kendi etrafından liseci arkadaşlarını veya yakınlarını getirdiler. Bu liseci grup liselilerin yüzde 5'idir. Bunların çoğunluğu maddi veya manevi menfaat için kulüptedirler. Galatasaray onların ekmek teknesidir.



ÖZBEK BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR DEĞİL:

Dursun Başkan, Galatasaray'daki 300 milyonluk yolsuzluğu çıkıp açıklayamıyorsa, Galatasaray'a gönül verenlere aynı mesafede bir tüzük yapması da mümkün değil. Çünkü hür ve özgür iradesi ile karar verme imkanı kısıtlıdır.



ÖZBEK VE SÜREN KARIŞMADI

Galatasaray Lisesinin 150. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Dün, Bugün ve Yarın Galatasaray'ın Spora Katkıları" başlıklı panel düzenlendi. Türk Telekom Stadı'ndaki panele başkan Dursun Özbek ve Faruk Süren de katılırken ikili, Polat ve Aysal'ın sert söz düellosuna değinmemeyi tercih etti.



Başarıları Polat döneminde Galatasaray çeşitli branşlarda 10 kupa kaldırırken Aysal döneminde bu sayı 2'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 20'yi bulmuştu.



UEFA KUPASI'NA SEVİNMEDİLER

Sarı-kırmızılı kulübün sportif anlamda en başarılı dönemine imza atan Faruk Süren, "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefimiz vardı ama UEFA Kupası'nı kazandık. Yenilgisiz şampiyon olduk ve bu inanç içimizde vardı" dedi. Süren, UEFA Kupası finalinin oynandığı statta VIP bölümünde oturanların yarısının şampiyonluğa sevinmediğini görmenin de kendisini üzdüğünü anlattı.



ASLAN'IN SİNEMA FİLMİ GELİYOR

Başkan Özbek dünkü panelde, Galatasaray ile ilgili bir sinema filmi yapılması için çalışma içinde olduklarını açıkladı. Film için hazırlanan senaryoyu okuduğunu ve gerçek olaylara dayalı bir çalışma olduğunu dile getiren Özbek, "Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının hangi şartlarda kulübü kurduklarını, hangi noktalara, nasıl bir dönemde getirdiklerini anlamak için çok etkili olabilecek bir proje" dedi

