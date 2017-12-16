İmha timi hazır

Galatasray'da Evkur Yeni Malatyaspor maçının onbiri şekillendi. PFDK'nın Bafetimbi Gomis'e 1 maç ceza vermesiyle rahatlayan İgor Tudor, geçen haftaki Akhisarspor kadrosunu büyük ölçüde koruyacak. Sadece sakatlanan Mariano'nun yerine sağ beke Denayer monte edilecek. Sol kanatta ise Yasin Öztekin ile Rodrigues arasındaki rekabetin galibi bugün yapılacak son idmanda belli olacak. Yarın kalede Muslera, defansta Serdar, Maicon, sol bekte Linnes, ön liberoda Fernando ile N'Diaye, hücum hattında Feghouli, Belhanda ve cezasını kupada çeken Gomis yer alacak.TUDOR, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Yeni Malatyaspor'un sahasında Trabzonspor'u yendiğini, Beşiktaş ile de berabere kaldığını hatırlatıp dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bu maçı kazanmaları halinde ilk yarıyı lider bitirmeyi büyük ölçüde garantileyeceklerini hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, sahada herkesin birbirine yardımcı olmasını da istedi.SARI-kırmızılılar, bu sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde özel uçakla Malatya'ya hareket edecek. Akşam saat 21.00'de bir oyuncu MalatyaPark GSStore'da taraftarlarla imza etkinliğine katılacak.Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya ilgi büyük... Dün sabah itibarıyla 25 bin koltuğun büyük kısmının satıldığı bildirildi. Ev sahibi Malatyaspor tribünlerinin yanı sıra, Galatasaraylı taraftarlara ayrılan 2 bin 500 kişilik yerin yarın tamamen dolması bekleniyor. Güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler nedeniyle statta 2 bin 500 koltuk da boş bırakılacak.Lisesi"nin 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu tarafından düzenlenen "Dün, Bugün ve Yarın Galatasaray'ın Spora Katkıları" başlıklı forum bugün Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Forumun açılışını saat 14.00'te başkan Dursun Özbek yapacak.BAŞKAN Özbek'in takımla balıkçıda moral yemeği yemesi, Yeni Malatya maçına verilen önemin göstergesi. Galibiyet ilk yarı liderliği demek. Deplasman fobisi olan Tudor'u en çok düşündüren konu beklerin uyumu olacak. Mariano'nun yokluğunda sağbekte olacak Denayer ile solbekte görev yapacak Linnes ilk kez bir arada oynayacaklar. Kral Gomis'in ise galibiyet için yine yükü ağır olacak.