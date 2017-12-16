İmha timi hazır
Malatya’da hücum hattı yine Belhanda, Feghouli ve Gomis’ten oluşacak... Sağ bekte Mariano’nun yokluğunda Denayer oynayacak. Sadece solda Yasin&Rodrigues rekabeti var
'LiDERLiĞi KORUYUN' EMRi
TUDOR, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Yeni Malatyaspor'un sahasında Trabzonspor'u yendiğini, Beşiktaş ile de berabere kaldığını hatırlatıp dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bu maçı kazanmaları halinde ilk yarıyı lider bitirmeyi büyük ölçüde garantileyeceklerini hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, sahada herkesin birbirine yardımcı olmasını da istedi.
Savaş ÇORLU
Yolculuk bugün
SARI-kırmızılılar, bu sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde özel uçakla Malatya'ya hareket edecek. Akşam saat 21.00'de bir oyuncu MalatyaPark GSStore'da taraftarlarla imza etkinliğine katılacak.
BİLETLER TÜKENDİ, MAÇ KAPALI GİŞE!
YENİ Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya ilgi büyük... Dün sabah itibarıyla 25 bin koltuğun büyük kısmının satıldığı bildirildi. Ev sahibi Malatyaspor tribünlerinin yanı sıra, Galatasaraylı taraftarlara ayrılan 2 bin 500 kişilik yerin yarın tamamen dolması bekleniyor. Güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler nedeniyle statta 2 bin 500 koltuk da boş bırakılacak.
ÖZBEK YORUM AÇILIŞI YAPACAK
Galatasaray Lisesi"nin 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu tarafından düzenlenen "Dün, Bugün ve Yarın Galatasaray'ın Spora Katkıları" başlıklı forum bugün Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Forumun açılışını saat 14.00'te başkan Dursun Özbek yapacak.
Gözler beklerde
BAŞKAN Özbek'in takımla balıkçıda moral yemeği yemesi, Yeni Malatya maçına verilen önemin göstergesi. Galibiyet ilk yarı liderliği demek. Deplasman fobisi olan Tudor'u en çok düşündüren konu beklerin uyumu olacak. Mariano'nun yokluğunda sağbekte olacak Denayer ile solbekte görev yapacak Linnes ilk kez bir arada oynayacaklar. Kral Gomis'in ise galibiyet için yine yükü ağır olacak.
Mini yorum Savaş Çorlu
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:06
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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