Cimbom'un gözdesinden transfer açıklaması

Bu sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'te gösterdiği performansla Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Umut Bozok, kariyeriyle ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nimes'te mutlu olduğunu ve işlerin iyi gittiğini söyleyen Umut Bozok, sezonu da takımda tamamladıktan sonra transferi düşündüğünü dile getirdi.

21 yaşındaki genç golcü yaptığı açıklamada "İşler şu an iyi gidiyor. Attığım goller beni çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi her maç gol atamam. Zaten her maç gol atabilseydim Şampiyonlar Ligi'nde oynardım. Şu an yapmam gereken şey çalışmaya devam etmek ve bir sonraki maçta gol atmayı denemek" ifadelerini kullandı.



Ara transfer döneminde ayrılma durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Umut, "Ben sezonu Nimes'te tamamlamak istiyorum. Nimes benim profesyonel dünyada fark edilmemi sağladı. Hala da fark edilmemi sağlıyor" dedi.

Umut Bozok, daha önce Fransız basınına yaptığı açıklamalarda ise Galatasaraylı olduğunu dile getirmiş ve "Gönlüm Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Ligue 2'de 14 golü bulunan Umut Bozok'un Nimes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.