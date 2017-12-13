Siz kazanın gerisi bende

Oyunculara maçın ikinci yarısında sergiledikleri etkili futbol ve 4-2’lik galibiyet için teşekkür eden Özbek, “Siz bizi mutlu edin biz de sizi edelim” diye konuştu

Büyük maçlarda yaşanan puan kayıplarının ardından takımı yakından takip etmeye başlayan ve Florya Tesisleri'ne gitmeyi de ihmal etmeyen Başkan Dursun Özbek oyuncuların hakkını da teslim etti. Akhisarspor karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarlarla karşı karşıya kalan Özbek, yaşadığı üzüntünün yaralarını 4-2'lik galibiyetle bir nebze olsun sardı ve galibiyet sonrasında oyuncuları tek tek tebrik etti.



GALİBİYET SÖZÜ ALDI

Florya'da oyuncularla bir araya gelen Özbek, futbolculara ikinci yarıdaki dirilişin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Başkan, "Başta beni ve tüm G.Saraylıları mutlu ettiğiniz için ben de sizi mutlu edeceğim" dedi. Başkan'ın Malatya ve Göztepe karşılaşmalarının kazanılması ve devreye lider girilmesi halinde ekstra prim vadettiği bildirildi. Futbolcuların da 2 maçta 6 puan sözü verdiği bildirildi.



İpini kesecek

Galatasaray'da Akhisar galibiyetiyle kriz geride bırakılmış görünüyor. Bundan sonra işler biraz daha kolay olacak. Sarı-kırmızılı ekibin önünde uzun bir süre zorlanacağı bir karşılaşma bulunmuyor. Bundan sonrası İgor Tudor'a kalıyor. Fatih Terim seçeneği Demoklesin kılıcı gibi karşısında... Özellikle ilk yarının son iki maçı çok kritik... Malatya ve Göztepe karşılaşmalarında mağlubiyet harici sonuçlar Hırvat hocanın koltuğunu korumasını sağlayacaktır. Ama aksi takdirde yönetim Tudor'un arkasında daha ne kadar durabilir soru işareti...



Mini yorum: Bülent Can