Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi

Akhisar'ı çalıştıran Okan Buruk, 4-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından Tudor'u hedef alan açıklamaları nedeniyle özür diledi. "Vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum" sözleri tepki çeken Buruk, "Haklı olduğum bir olayda, sinir sistemimin bozulduğu ortamda yaptığım açıklamalar için Galatasaray Kulübü, camiası ve hocasından özür diliyorum" diye konuştu.