 Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi

    Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi

    İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmayı planlayan Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı.

    Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.

    Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı! Milli yıldız da Türkiye'ye geldi.

    Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

    Arda'nın adı Galatasaray'la anılırken; Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir iddiaları da gündeme gelmişti.



    Sabah

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:57
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