Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmayı planlayan Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.
Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı! Milli yıldız da Türkiye'ye geldi.
Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.
Arda'nın adı Galatasaray'la anılırken; Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir iddiaları da gündeme gelmişti.
Sabah
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:57
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Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor
Toplam 4
Yorum
KAYSERİSPORLU AYHAN BÜYÜK KAPTAN..
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Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi
Toplam 6
Yorum
ser bu yoruma kendinde inanmıyorsun değilmi Yaw he he he
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Asla vazgeçmezler
Toplam 10
Yorum
Kartalcan vodafone un en büyük özelligi rakibi ve hakemi anormal baski altina almasi.Penalti kirmizi kart hersey olabilir, cok sasiracaklar geldikleri
Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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