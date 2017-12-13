Cenk Ergün, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un Igor Tudor hakkındaki sözlerine cevap verdi. Buruk, Süper Lig'deki maçın ardından Tudor'la ilgili, "Bu kadar vasıfsız birinin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalışmasına üzülüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ergün bu sözlere, "Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez ve gerekeni yapar" dedi. İşte Ergün'ün sözleri:

"Cenk Ergün: "Galatasaray armasıyla mücadele verenlerin değerinin, birileri tarafından aşağıya çekilmeye çalışılması bizim izin vermeyeceğimiz bir şeydir. Bunu da en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Türk futboluna Galatasaray'dan yetişerek katıldı. Herhalde o an heyecanlandı ve unuttu."

"Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez ve gerekeni yapar. Bizim amacımız hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek değil ama baktık ki gereken gerekli şekilde yapılmıyor, o zaman biz açıklama yapmaya mecbur kalıyoruz."

"Ligde bulunduğu durum ne olursa olsun, hakkında spekülasyon yapılmaya çalışan insan, Galatasaray teknik direktörüdür. Ne içeriden ne de dışarıdan kimse bizim teknik direktörümüz hakkında bu şekilde konuşamaz."



