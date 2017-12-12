Filipe Luis, G.Saray'a geliyor mu? Açıkladı...
İspanyol basınının geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olma ihtimalini gündeme getirdiği, İtalyanların ise sarı kırmızılıların 4.5 milyon euro teklif yapacağını iddia ettiği Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Filipe Luis'ten transfer açıklaması geldi.
32 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid'den ayrılacağı yönündeki haberlere resmi twitter hesabından cevap verdi.
İspanyol AS Gazetesi, twitter'dan Arda Turan'ın menajeri ve Felipe Luis'in Türkiye haklarına sahip olan Ahmet Bulut'un basına yaptığı "Filipe, Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor. Bu yüzden kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceğim" açıklamasını paylaştı, oyuncunun kendisinden kısa sürede bu iddiaya cevap geldi.
Filipe Luis, bu tweet'in hemen altına "Bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz" yazdı ve Atletico Madrid armasını öptüğü bir fotoğraf paylaştı.
Böylece, başarılı sol bek son günlerde İspanyol ve İtalyan medyasında çıkan Galatasaray iddialarına son noktayı koymuş ve takımından ayrılmak istemediğini net bir şekilde açıklamış oldu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:59
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
aydo yok canım daha neler
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı Çöp Olur.Takımda EnAz 4TürkBankoOynamalı VeBirisideSorumluSözüGeçenKaptanOlmalıdır.EnAzBirAltYapıdanGençHırslıMümkünseUzunAtletikOynamalıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
İronmockery Güzel transfer genç oyunculara yatırım yapmamız lazım Gomisi kesemeyecek tabiki ama fırsat buldukça kendini kanıtlar.
Filipe Luis, G.Saray'a geliyor mu? Açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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