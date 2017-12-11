 Özür’ yok fair-play var – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Özür’ yok fair-play var

    Özür’ yok fair-play var
    AKHİSAR maçında 'tartışmalı' bir kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis için Mustafa Yumlu, "Soyunma odasına gelip özür diledi" demişti. Ancak Fransız forvetin özür dilemediği ortaya çıktı. Gomis'in fair-play için Yumlu ile konuşarak, "Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Bunun bozulmasını istemem. Sahada yaşanan, orada kalır" dediği belirtildi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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