 Aşkım geçmez – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Aşkım geçmez

    Aşkım geçmez
    Olcan'ın attığı golde önde yakalanan ve bu nedenle büyük üzüntü yaşayan Muslera, kendisine destek veren taraftara teşekkür mesajı gönderdi. Uruguaylı eldiven, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Her şey geçiyor ama geçmeyecek tek bir şey var ki o da size olan aşkım" ifadesini kullandı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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